3982億 台積Q2獲利創新高 每天賺逾44億元

不畏美國對等關稅逆風，台積電不僅第二季大賺三九八二點七億元，創下史上單季最賺錢的一季，每股純益十五點三六元，等於每天賺進逾四十四億元，董事長魏哲家更透露，AI（人工智慧）晶片客戶下半年需求強勁，全年營收增幅可達百分之卅。法人透露，以此趨勢台積電今年營收、獲利仍將再繳出亮眼成績。

美國總統川普四月提出對等關稅計畫之後，各行各業都面臨了不同程度的逆風。身為半導體製造龍頭，台積電對下半年的景氣看法，更是全球科技產業的風向球。

台積電昨日舉行法說會，公布第二季財報數據，以新台幣計價，台積電第二季合併營收九三三七點九億元、年增百分之三十八點六，稅後純益三九八二點七億元、年增百分之六十點七，每股純益十五點三六元。

台積電第二季獲利寫下歷年單季最高的獲利表現，凸顯了AI浪潮，對台積電先進製程的迫切需求。

展望今年下半年，魏哲家指出，AI晶片客戶下半年需求仍非常強勁，非AI應用晶片也將溫和復甦，為此，他上修今年全年展望，若以美元計價，台積電全年營收增幅可達百分之三十。

台積觀察發現，AI需求持續強勁，包括來自主權AI（日益興起的國有AI）的需求。魏哲家進一步說，AI模型的採用率日益增加，意味著需要更多運算能力，這推動了先進晶片需求增加。

魏哲家說，至今為止，台積電尚未觀察到客戶行為有明顯改變，但也了解到關稅政策可能帶來的不確定性與風險，特別是在與消費者相關及價格敏感的終端市場。在態勢未明的情況下，持續謹慎留意潛在的關稅相關影響，審慎規畫二○二五年下半年與二○二六年的業務。

外資關注關稅干擾從全年展望估第三季登上高峰、第四季初估較保守，畢竟台積上半年美元營收已成長近四成。

台積電回應，關稅由進口商負擔，會影響終端需求特別是消費需求的價格較敏感，現在關稅細節尚未出爐，但台積全年展望上修到百分之三十是已經納入關稅不確定因素。至於第四季也已納入關稅不確定因素，惟若有商機台積仍會抓住。

此外，外界關注高資本支出下的配息，台積電也重申，股利政策是可持續性而且穩定增加的現金股利，每季與每年股息不會低於前一季與前一年，每年自由現金流並有七成發放股息回饋股東，目前看來今年每股現金股息總額至少十八元，明年則至少二十元。