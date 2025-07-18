台積上修今年展望 美元營收增幅升至三成、AI需求強勁 本季業績拚新高

台積電（2330）昨（17）日公布第2季獲利創新高，每股純益15.36元，上半年每股純益29.3元，為歷年同期最佳，公司預告本季美元營收可望續寫新猷，董事長魏哲家並宣布，受惠AI需求強勁，在已考量關稅影響下，調升今年美元營收展望，年增幅由原估24%至26%，調高為約三成。

台積電昨天普通股收平盤1,130元，隨著魏哲家釋出調高全年美元營收展望的好消息，昨天晚間個股期一度衝上1,165元，超越普通股歷史新高價1,160元，周四ADR早盤也漲逾2%。

台積電法說會重點 圖／經濟日報提供

即便有關稅、新台幣升值等外在變數干擾，魏哲家強調，未看見客戶行為改變，台積電持續支持客戶強勁AI需求。考量市場對於先進製程需求強勁，加上高速運算（HPC）平台成長，因此調高台積電今年美元營收年增幅度至約30%。

談到美國鬆綁輝達H20晶片銷陸，魏哲家說：「這是客戶與台積電的雙重利多，有助拓展中國市場。」

台積電說明，近期產業發展有利AI長期需求展望，例如大型語言模型處理文本詞元數量的爆炸性增長，顯示AI模型的使用和導入正在增加，意味更多運算的需要，從而帶動對先進半導體的需求上升，同時也看到市場對AI需求持續強勁，當中包括來自主權AI的需求日益增加。

魏哲家強調，在態勢未明的情況下，持續謹慎留意潛在的關稅相關影響，審慎規劃2025下半年與2026年的業務。台積電將繼續投資於未來的大趨勢，並專注於業務根本，即技術領先、卓越製造和客戶信任。

外資關注，從上調後的全年展望來看，台積電今年營運將於第3季登上高峰、第4季初估較保守，是否因為關稅議題？台積電回應，關稅由進口商負擔，會影響終端需求特別是消費需求的價格較敏感，現在關稅細節尚未出爐，但台積電全年美元營收年增幅展望上修到約30%，已納入關稅不確定因素。

台積電提到，觀察到中國大陸地區的補貼方案正刺激部分「短期」需求上揚，預期整體非AI終端市場將於2025年溫和復甦。相信對半導體的需求是根本性的，且此需求態勢將維持強勁。

展望本季，台積電預估單季美元營收318億美元至330億美元，平均值324億美元，季增約8%。略優於市場預估，單季毛利率預估介於55.5%至57.5%，較前一季下滑。