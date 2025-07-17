台積電法說釋利多 外資齊聲調高目標價

台積電（2330）17日法說，上調全年美元營收年增率至30%，優於市場預期。雖然不少外資法說前已陸續上調目標價，但法說會後，仍有麥格理證券率先將目標價調高2%至1,310元，暫居外資圈第二高，預計將掀起一波目標價調高潮。

麥格理證券半導體產業分析師賴昱璋指出，由於強勁且廣泛的AI成長動能，台積電除了第2季整體營運表現優於預期外，更上調今年營收成長率至三成，因此調高2025-2027年獲利各11%、5%、2%，除維持「買進」評等、列為「首選」標的外，更將目標價調高2%至1,310元，暫居外資圈第二高。

瑞穗證券認為，受惠AI 與高效能運算（HPC）應用對先進製程的強勁需求，台積電明年每股稅後純益（EPS）將有10%至15%的成長空間，因此建議「買進」，目標價維持1,320元，暫居外資圈最高。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻說，從整場法說的內容來看，比想像中的要好。受惠HPC相關需求帶動，使台積電上調全年美元營收年增率來到30%，但實際上恐將不止，第2、3季毛利率數據也都優於預期。

此外，新台幣升值因素雖對基本面造成影響，但程度可控；至於明年毛利率表現，預期仍可維持在53%以上。輝達（NVIDIA）H20晶片解禁銷陸，詹家鴻認為，這當然是個正向的利多，將成為未來基本面與股價的催化劑。

有鑒於今年營運表現將優於預期，詹家鴻除持續給予台積電「優於大盤」的評級外，也擬將目標價由1,288元向上調升，他並預期台積電未來股價還將上漲5%。

里昂證券半導體產業分析師臧鐸，對於台積電法說內容也認為「優於預期」，除了毛利率表現比預期好，第3季營收季增中個位數約8%，也比預期好很多，全年美元營收年增率更上修到30%，整體偏正向。

臧鐸預期，以台積電法說的結果，預估外資圈將興起一波上修目標價的風潮。