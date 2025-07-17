小摩：欣興受惠於長期需求正面 但原料供給受限

最近大量資金追捧ABF載板族群。摩根大通證券（小摩）發布報告指出，欣興（3037）受惠於長期需求正面，但原料供給受限，重申252元的目標價及「優於大盤」評級。

全球ABF載板供應商欣興第2季營收為325億元，季增8%，符合市場普遍預期及小摩的預估。小摩指出，如果排除新台幣升值的影響，欣興營收季增幅度可能落在13-15%之間，成為近年來最強勁的第2季。

雖然欣興第2季營收成長表現不錯，但小摩認為，欣興第2季的獲利可能僅與第1季持平，主要原因是匯率的影響程度高於先前預期。新台幣每變動1個百分點，欣興毛利率可能波動0.5-0.6個百分點，而非原先預期的0.3-0.4個百分點。此外，由於欣興持有美元資產，強勢新台幣也可能對非營業收入造成不利影響。

小摩指出，展望第3季，雖然需求穩健，但欣興的指引可能偏保守，營收季增率可能只有0-3%，主要是受到超低熱膨脹係數玻璃纖維（T-glass）缺料影響。供應限制主要衝擊人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）應用，對於消費電子的衝擊較低。由於日東紡預計要到 2026 年中才進行大規模 T-glass 擴產，未來數個月內是否找到替代來源將是關鍵。