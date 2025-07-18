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燦坤雙利多 樂觀2025年全年

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

3C通路商燦坤（2430）近期推出寵物會員卡，三個月內發行量已突破5,000張，同時透過與霹靂布袋戲的異業合作，成功帶動單店業績大幅成長50%。展望下半年，燦坤預期，夏季高溫將推升空調銷售，加上新台幣升值帶來匯率優勢，對全年營運持樂觀態度。

燦坤董事長林技典指出，聚焦深耕50歲以上族群及持續拓展寵物會員經濟。寵物會員卡快速成長，顯示出台灣寵物市場商機龐大，目前「燦汪卡」與「燦喵卡」發行比例各半。

林技典補充，燦坤透過提供寵物會員更優惠的價格，成功開創新的銷售模式，並吸引Dyson、LG、石頭等知名品牌參與，有效提升相關產品銷售，其中Dyson今年5月業績明顯成長。他設定寵物會員卡目標為50萬張，期望將3C家電優勢延伸至寵物用品市場。

燦坤 寵物 3C

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