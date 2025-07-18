燦坤雙利多 樂觀2025年全年

台積電今日下午舉行法說會，美國對等關稅、匯率都對企業經營帶來不確定性，而台積電釋出的第三季業績展望，也將成為市場風向球。外資持續看多台積電，而野村、滙豐更趕在法說前夕發布報告，不約而同將台積電目標價調高到一二八○元，都維持「買進」評等。

2025-07-17 01:47