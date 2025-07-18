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宏碁GDR 終止上市

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁（2353）先前已決議終止海外存託憑證（GDR）上市，昨（17）日公告已完成終止上市程序，取消英國倫敦證券交易所專業證券市場的上市及交易資格。

宏碁表示，該公司全球存託憑證（ISIN US0044342055及ISIN US0044341065）自英國金融行為監理總署（FCA）正式名單除名，並自倫敦證券交易所專業證券市場的上市及交易資格，已自2025年7月17日起取消。

此外，宏碁指出，存託及保管機構Citibank, N.A.將於終止生效日後六個月內辦妥GDR所表彰股份之售出、GDR註銷及與GDR持有人分配價金等相關事宜。

宏碁終止GDR於倫敦證券交易所交易，主要考量簡化作業與費用。宏碁是於1995年發行GDR。

儘管宏碁自身GDR停止於倫敦交易所上市，但宏碁集團旗下宏碁遊戲子公司唯晶科技於去年下旬獲准，在倫敦證券交易所AIM Market版交易。

宏碁 倫敦

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