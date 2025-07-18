凌巨 奪下重量級大單

中小尺寸面板廠凌巨（8105）昨（17）日表示，奪下全球重量級睡眠呼吸器品牌的2.4吋顯示器模組大單。據悉，凌巨這筆訂單規模龐大，單一訂單挹注業績相當於凌巨現階段單月總營收的一成，業績大補。

凌巨日前公告，原大股東日本凸版控股株式會社將於今年8月下旬，將手中持有凌巨53.1%股權全數完成轉讓予聚奕投資公司。這意味凌巨即將由日商集團身分，重回台商企業懷抱，前凌巨總經理濮家銓也將於8月1日，回任凌巨顯示器事業部總經理。

上述股權移轉完成後，日商凸版控股株式會社仍會與凌巨擴大合作，除了凸版預計不再生產中小尺寸液晶面板，改採向凌巨採購、持續進行販售，挹注凌巨的業績外，同時擴大其他領域的合作，開發新的商機。

凌巨衝刺高毛利的工控產品有成，公司透露，奪下全球重量級睡眠呼吸器品牌的2.4吋顯示器模組大單，規劃明年下半年出貨。

據了解，全球睡眠呼吸器的兩大領導品牌為飛利浦（Philips）和ResMed，凌巨這筆睡眠呼吸器2.4吋顯示器訂單龐大，月產量約30萬片，估計貢獻年營收約7億元。

凌巨6月合併營收7.47億元，月減2.1%，年增10%；第2季合併營收22.31億元，季增9%，年增17.1%；上半年合併營收42.79億元，年增9.7%。其中，車用產品貢獻營收占比為33%，其次為工控占45%，消費性產品占22%。

以上述呼氣器2.4吋顯示器模組訂單一年挹注凌巨7億元業績換算，相當於當下凌巨每月營收規模的一成，規模不小。

凌巨指出，在新技術OTFT軟式機板技術方面，除目前已經出貨的冷錢包之外，客戶也持續開發新應用，包括智慧穿戴與醫療等。

凌巨表示，OTFT去年春天正式量產後，迄今狀況非常順利，將加速布局，希望今年有更多新產品上市，為營運帶來貢獻。