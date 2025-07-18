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欣興目標價 小摩喊252元
最近大量資金追捧ABF載板族群。摩根大通證券（小摩）發布報告指出，欣興（3037）受惠於長期需求正面，但原料供給受限，重申252元的目標價及「優於大盤」評級。
全球ABF載板供應商欣興第2季營收為325億元，季增8%，符合市場普遍預期及小摩的預估。小摩指出，如果排除新台幣升值影響，欣興營收季增幅度可能在13-15%之間，成為近年來最強勁的第2季。
小摩指出，欣興第2季產品組合可能與1季差不多，不論是基板或非基板產品，都受惠於Blackwell平台出貨增加及良率改善。在第2季，欣興的基板與高密度連結板（HDI）良率都明顯提升。
不過，雖然欣興第2季營收成長表現不錯，但小摩認為，欣興第2季獲利可能僅與第1季持平。
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