聽新聞
0:00 / 0:00
台積電早盤翻黑跌15元 市值跌破29兆元
晶圓代工廠台積電法人說明會將於下午登場，今天股價震盪走低，由紅翻黑，一度達1115元，下跌15元，市值跌破新台幣29兆元。
台積電美國存託憑證（ADR）16日再創歷史新高，盤中達238.31美元，終場收在237.56美元，漲幅約0.26%。台積電今天早盤股價攀高至1135元，創下波段新高，隨後賣壓出籠，台積電股價震盪翻黑，一度達1115元，下跌15元，市值滑落至28.91兆元。
台積電法說會將公布第2季財務報告及第3季業績展望。市場預期，在人工智慧（AI）需求強勁下，台積電第3季美元營收可望持續成長，將季增個位數百分比。
除業績展望外，美國對等關稅、半導體關稅以及新台幣匯率影響，台積電全球布局和先進製程技術推進情況等都是市場關注重點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言