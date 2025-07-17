快訊

賴清德上任將首度赴花蓮 地方：竟是為大罷免「裂解十講」

從爆買轉變到走馬看花 高端陸客為何不再愛日本？

教保困局／幼托整合反讓階級對立 大班一師引爆人力荒

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電早盤翻黑跌15元 市值跌破29兆元

中央社／ 新竹17日電
台積電。 路透
台積電。 路透

晶圓代工廠台積電法人說明會將於下午登場，今天股價震盪走低，由紅翻黑，一度達1115元，下跌15元，市值跌破新台幣29兆元。

台積電美國存託憑證（ADR）16日再創歷史新高，盤中達238.31美元，終場收在237.56美元，漲幅約0.26%。台積電今天早盤股價攀高至1135元，創下波段新高，隨後賣壓出籠，台積電股價震盪翻黑，一度達1115元，下跌15元，市值滑落至28.91兆元。

台積電法說會將公布第2季財務報告及第3季業績展望。市場預期，在人工智慧（AI）需求強勁下，台積電第3季美元營收可望持續成長，將季增個位數百分比。

除業績展望外，美國對等關稅、半導體關稅以及新台幣匯率影響，台積電全球布局和先進製程技術推進情況等都是市場關注重點。

晶圓代工廠 新台幣 台積電

延伸閱讀

台積電（2330）最年輕副總李文如傳接輝達台灣區總經理！驚訝：底價不都被知道了？

宏達電（2498）飆漲停！猜新品有利多…被酸：存股台積電不如「紅姐」

美將公布對台關稅⋯他問：該賣台積電、006208？一票人勸空手等抄底

兩外資挺權王 目標價1,280元、維持「買進」評等

相關新聞

台積電早盤翻黑跌15元 市值跌破29兆元

晶圓代工廠台積電法人說明會將於下午登場，今天股價震盪走低，由紅翻黑，一度達1115元，下跌15元，市值跌破新台幣29兆元

兩外資挺權王 目標價1,280元、維持「買進」評等

外資野村、滙豐趕在台積電今（17）日舉行法說會前發布報告，不約而同將目標價調高到1,280元，並且都維持「買進」評等。

聯電30日法說 五點聚焦

晶圓代工廠聯電（2303）昨（16）日公告，將於7月30日舉行法說會，公布第2季財務暨營運報告。法人關注上季財報之餘，聚...

台達電股價 衝上500元

台達電（2308）挾輝達AI伺服器電源及散熱主力供應商題材，在本土投信法人點火力拱下，昨（16）日股價首度突破500元大...

飛捷下修2025下半年營運展望

工業電腦廠飛捷（6206）董事長林大成昨（16）日表示，考量接下來零組件可能面臨缺貨，加上新台幣升值造成的匯率影響，對下...

玉晶光 第3季營收有望衝高

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（16）日除息，每股配發現金股利18元，除息參考價396元，盤中最高站上414元，順利填息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。