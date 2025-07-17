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台積電今法說會 外資紛調高目標價逾1200元

聯合報／ 記者崔馨方張瀞文尹慧中／台北報導
台積電今天下午舉行法說會。圖為董事長暨總裁魏哲家在今年初說明業績展望。 圖／聯合報系資料照片
台積電今天下午舉行法說會。圖為董事長暨總裁魏哲家在今年初說明業績展望。 圖／聯合報系資料照片

台積電今日下午舉行法說會，美國對等關稅匯率都對企業經營帶來不確定性，而台積電釋出的第三季業績展望，也將成為市場風向球。外資持續看多台積電，而野村、滙豐更趕在法說前夕發布報告，不約而同將台積電目標價調高到一二八○元，都維持「買進」評等。

台積電法說會前夕，不管是本土法人，還是外資，都對台積電展望做出預測。

野村對台積電的目標價由一一七○元上調至一二八○元，認為台積電二○二六年二奈米製程的需求將是主要成長催化劑，預期蘋果二○二六年全系列iPhone將全面採用二奈米製程，較二○二三年僅應用於Pro系列擴大許多，將貢獻台積電約百分之四晶圓營收

獲利表現方面，儘管面臨匯率逆風，野村預估台積電第二季毛利率為百分之五十七點五，略低於上季，但仍在公司指引範圍內，第三季則略降至百分之五十六；二○二六至二○二七年毛利率預估為百分之五十六點六，即使考量海外擴產帶來的潛在稀釋效應，但整體上仍具支撐力。

滙豐對台積電的目標價由一千一百元上調至一二八○元，調幅逾百分之十六。不過滙豐認為，台積電全年展望修正仍不明確，主要逆風來自匯率、關稅及非人工智慧（AI）需求。

在最近發布台積電展望報告的主要外資法人中，目前以摩根士丹利證券給台積電的目標價一二八八元最高，其次是麥格理、花旗、摩根大通、高盛、大和資本等，都在一千二百元以上。

法人預估，受惠於蘋果新機備貨矽含量提升以及輝達衝刺AI新應用雙引擎挹注，台積電第三季美元營收將再創新高，估計季成長百分之三至七，持續跨越三百億美元關卡。

針對全年營收，法人表示，台積電今年上半年美元營收年增幅大超標約四成，看好全年成長上修機率增加。不過，若未上修全年營收，恐意味下半年旺季不太旺。

另外，台積電美國新廠客戶群訂單湧入，包含蘋果、超微、高通、博通以及輝達五大客戶訂單可望在今年全數到位。除了最大客戶蘋果率先包下首批產能，輝達相關產品目標今年底加入量產，外傳超微、高通、博通也將先後運用該區域新廠生產，可望帶動台積美國新廠規模經濟發展。同時台積電二奈米今年下半年已先在台灣寶山與高雄廠區陸續量產，後續也將因應客戶群需求加速放量，至於實際情況待公司法說會說明。

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