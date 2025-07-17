兩外資挺權王 目標價1,280元、維持「買進」評等

外資野村、滙豐趕在台積電（2330）今（17）日舉行法說會前發布報告，不約而同將目標價調高到1,280元，並且都維持「買進」評等。

野村對台積電的目標價由1,170元上調至1,280元，認為台積電2026年2奈米製程的需求將是主要成長催化劑，預期蘋果2026年全系列iPhone將全面採用2奈米生產，較2023年僅應用於高階Pro系列擴大許多，將貢獻台積電約4%晶圓營收。

資本支出方面，野村維持台積電2025年資本支出預估為400億美元，預期法說會將重申今年資本支出區間為380億美元至420億美元，2026年與2027年資本支出將分別達450億美元與500億美元，主要投入2奈米產能擴建；封裝領域預期後段設備資本支出將轉向系統整合單晶片（SoIC），並逐步為2029年CoPoS量產做準備。

獲利表現方面，儘管面臨匯率逆風，野村預估台積電第2季毛利率為57.5%，略低於首季，但仍在公司指引範圍（57%至59%）內，第3季則略降至56%；2026至2027年毛利率預估為56.6%，即使考量海外擴產帶來的潛在稀釋效應，但整體上仍具支撐力。

野村並補充，台積電3奈米製程毛利率可望回升至公司平均水準，2奈米製程初始定價具明顯優勢，推估3奈米跳升至2奈米的定價溢價約40%，高於歷代平均約20%，可望有效緩解成本壓力，成為中長線利多關鍵。

滙豐對台積電的目標價由1,100元上調至1,280元，調幅逾16%。滙豐認為，台積電第3季可能會受到匯率影響，全年展望修正仍不明確，主要逆風來自於匯率、關稅及非AI需求。

滙豐將台積電今、明年預估每股純益（EPS）下調5%，以反映匯率的衝擊，但仍調高目標價，主因預估2026年EPS為64.03元，給予20倍的本益比（接近五年平均值），認為台積電仍將保持在先進製程的領導地位，也將受惠於AI／高速運算（HPC）成長。

近期發布台積電展望報告的主要外資法人中，目前以摩根士丹利證券給台積電的目標價1,288元最高，麥格理、花旗、摩根大通、高盛、大和資本等，也都在1,200元以上。