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台積電法說前夕 野村、滙豐助攻調升目標價
台積電（2330）17日法說，多家外資證券紛紛重申看多立場，維持或調高目標價，助攻台積電法說行情持續發威，16日股價漲20元，收在當日最高價1,130元，為1月22日以來最高。野村、滙豐則趕在法說前夕發布個股報告，不約而同將台積電目標價調高到1,280元，都維持「買進」評等。
野村對台積電的目標價由1,170元上調至1,280元，認為台積電可能調升2025年預估營收，看好台積電將受惠於2奈米的強勁需求，且匯率對於毛利率的衝擊可望低於預期。
滙豐對台積電的目標價由1,100元上調至1,280元，調幅逾16%。滙豐認為，台積電第3季可能會受到匯率影響，全年展望修正仍不明確，主要逆風來自於匯率、關稅及非人工智慧（AI）需求。
滙豐將台積電今年及明年預估每股稅後純益（EPS）下調5%，以反映匯率的衝擊，但仍調高目標價，主要是因為預估2026年的EPS為64.03元，給予20倍的本益比（接近五年平均值），認為台積電仍將保持在先進製程的領導地位，也將受惠於AI/高速運算（HPC）成長。
在最近發布台積電展望報告的主要外資法人中，目前以摩根士丹利證券給台積電的目標價1,288元最高，其次是麥格理、花旗、野村、滙豐、摩根大通、高盛、大和資本等，都在1,200元以上。
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