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玉晶光 第3季營收有望衝高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（16）日除息，每股配發現金股利18元，除息參考價396元，盤中最高站上414元，順利填息，終場收410.5元，上漲14.5元。外界預期，隨iPhone新機拉貨點火，玉晶光本季營收有望攀今年來最佳水準。

昨天三大法人同步買超，累計7月以來三大法人買超774張，其中，以自營商買超486張最積極，外資買超307張，投信法人則站在賣方。目前外資持股比25.12%。

玉晶光為iPhone概念股成員之一，與大立光並列鏡頭供應商之一，外資預測，第3季iPhone產量為5,000萬支，較第2季的4,650萬支季增近8%。外資訪查供應鏈，第2季iPhone產量預估數為4,650萬支，大體符合預期，季減7%，年增19%。其中，季減幅相對較小的主因，是客戶因應美國關稅而提前拉貨。

外資 iPhone

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