榮惠擴張 力拚轉上市

PCB設計廠榮惠-KY創（6924）董事長劉世璘昨（16）日指出，觀察對等關稅無直接影響，公司開拓AI伺服器應用有成，並積極開拓海外市場，隨著海外業務擴張，後續將積極拚轉上市掛牌。

劉世璘說，近期關稅與匯率變數已逐步趨緩，有助公司回到穩健的成長軌道，看待今年下半年營運優於上半年。因應全球布局，將立足東南亞市場，並擴大歐洲和墨西哥市場布局，其中墨西哥初期先設立營運據點，9月將前往當地考察，後續將視日系客戶需求設立倉儲。

榮惠昨天向外界分享最新營運現況與未來發展布局，劉世璘表示，2007年創立以來，以「彈性」與「輕資產」作為核心競爭力，採取不自建產線的模式，整合多家合作工廠並結合拼板設計、供應鏈協調與品質管理，提供客戶「少量多樣」一站式解決方案，靈活滿足市場多變的需求。

劉世璘指出，深耕日系車用電子與消費性電子領域，累積穩固的客戶基礎與信賴關係，持續強化即時在地化服務，發揮卓越的供應鏈整合能力。

隨著電動車及AI伺服器等應用領域快速成長，榮惠積極拓展北美、歐洲與墨西哥等新市場，以回應車載電子客戶的全球擴張需求，並將多元化產品組合視為分散市場波動風險的關鍵策略。

榮惠上半年營運穩健，6月合併營收達1.54億元，年增9.28%，累計上半年營收年增率正成長，表現符合預期。劉世璘指出，這是在供應鏈彈性與少量多樣策略下能穩健因應外部變數的證明。

榮惠也持續推進ESG永續發展，取得ISO品質與環境管理認證，近年積極投入公益活動，包含淨灘、贊助體育發展及扶助弱勢學童等，善盡企業社會責任。財務體質方面，公司近年獲利穩定，依循股利政策持續發放現金股息，實際回饋長期支持的股東。