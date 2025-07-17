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飛捷下修2025下半年營運展望

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
飛捷董事長林大成。聯合報系資料照
飛捷董事長林大成。聯合報系資料照

工業電腦廠飛捷（6206）董事長林大成昨（16）日表示，考量接下來零組件可能面臨缺貨，加上新台幣升值造成的匯率影響，對下半年營運轉趨保守，並修正後市展望。

飛捷原本預期，今年上、下半年營收比重為4：6，亦即下半年可望比上半年增長五成，如今改為下半年業績持平上半年，2025年全年營收與去年相當。

林大成昨日出席飛捷文教基金會舉辦的社會設計展活動，釋出以上訊息。他表示，接下來DRAM、CPU恐出現缺貨，加上新台幣升值，都對飛捷下半年營運造成一定壓力。

飛捷指出，5月出現匯損後，該公司6月啟動避險機制，止住部分虧損，仍無法完全抵銷新台幣升值效應，預期將影響第2季毛利率四至五個百分點，但6月毛利率仍站穩四成以上。

飛捷坦言，若新台幣持續升值，相關負面影響恐延續。

在新專案進展上，林大成指出， 歐洲有較多斬獲，美國有一些專案，目前來看，歐洲狀況比去年好很多，預計新專案將在今年底至明年初開始貢獻業績。

針對美國關稅，飛捷指出，若稅率在15%至20%稅率，客戶可望支援，除非稅率高於預期，不然影響不大。海外布局方面，飛捷不會特別在意當地關稅誘因，比較會留意美中制裁問題，因此公司內部仍在評估。

飛捷6月營收4.83億元，攀三年高點，月增11.2%，年增36.3%；上半年營收27.22億元，年增22.6%。

飛捷 營收 新台幣

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