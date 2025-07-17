台達電股價 衝上500元

台達電（2308）挾輝達AI伺服器電源及散熱主力供應商題材，在本土投信法人點火力拱下，昨（16）日股價首度突破500元大關，最高站上513元天價，終場收500元，上漲6元，市值逼近1.3兆元，同步改寫新猷。

台達電現為台股市值第四大個股，居台積電、鴻海、聯發科之後。法人分析，輝達H20晶片銷陸解禁激勵AI族群後市，加上GB300伺服器機櫃可望自第4季起陸續出貨，都是市場追捧台達電的原因。

外資及自營商昨天同步賣超台達電，外資持股比率略降至66.96%，投信買超826張，累計投信已連八日買超。7月以來，三大法人買超台達電3.26萬張，其中，外資買超2.3萬張，投信買超8,706張，自營商買超877張。

台達電將在7月31日召開法說會，預期AI訂單拉貨狀況、關稅議題及下半年展望等議題，將成為關注焦點。

台達電6月合併營收422.08億元，為歷史次高，月增2.8%，年增21%，主要受惠AI伺服器電源及液冷系統出貨帶動；第2季合併營收首度突破1,200億元大關、達1,240.35億元，改寫單季新高，季增4.3%，年增19.9%；上半年合併營收2,429.54億元，年成長24.8%。

台達電董事長鄭平日前表示，關稅衝擊下，因90天豁免期，第2季營收比第1季好，但下半年看不清楚，2024年AI零組件及系統營收比重達15%，若客戶資本支出目標不變，今年AI相關營收占比有望逾20%。他強調，儘管面臨關稅變數，全年營運展望維持成長及中長期布局建置不變。