大量6月 EPS 1.04元、獲利年增268% 半導體與 PCB 高階機型出貨助攻

大量（3167）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，16日公布相關財務業務等重大訊息，今年6月合併營收4.34億元，年增149.4%。稅後淨利9,200萬元，年增268%；單月EPS為1.04元。

大量在業績加持下，7月9日起股價帶量連五漲，五個交易日幅達31.1%。今天股價下跌3.5元，成交量逾2.95萬張，收156.5元。

大量受惠於半導體與PCB高階機型出貨量成長，今年6月合併營收4.34億元，月增0.1%，年大增150%，來到近48個月的單月新高，亦是史上單月第3高。累計今年第2季合併營收12.71億元，季增50.7%，年大增159.3%，為近16季單季新高。今年上半年合併營收21.14億元，年增幅達137.8%，亦是近四年來同期新高。

PCB成型機全球龍頭廠大量科技，繼跨足顯示器產業設備後，再成功進軍半導體檢測市場，成為三兆產業的設備供應商。