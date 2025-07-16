台積電法說前飆近半年高 最後一盤爆7079張買單收1130元、市值29.3兆

台積電（2330）法說會前股價一路朝歷史新高價挺進，16日最後一盤爆出7,079張買單，股價收在當日最高的1,130元，上漲20元， 漲幅1.8%， 市值激增5,186億元， 衝上29兆元關卡，市值增達29兆3,038億元。

台積電將在17日召開法說會，連日來好消息頻傳， 除受惠輝達（NVIDIA）H20將恢復在中國大陸市場的銷售之外，周二台積電ADR收236.95美元， 創歷史新高，外資已連續5個交易日買超，16日股價以1,120元開高後走高，終場收在最高的1,130元，為今年1月22日以來、近半年的波段高點， 持續朝歷史新高的1,160元挺進。

台積電法說會將登場，將公布第2季與上半年財報，及第3季展望；法人關注新台幣升值的影響；台積電6月合併營收2,637.09億元，月減17.7%，年增26.9%，為歷年同期新高， 表現符合預期；累計今年上半年營收1兆7,730.46億元，年增40%。

法人推估，受第2季新台幣兌美元匯率強升的影響，美元營收的財測應可達標， 但毛利率、營益率恐將下探財測低標；但受惠輝達最新GB300 AI晶片將陸續放量，加上蘋果新機iPhone 17系列新機備貨潮，兩大動能挹注下， 法人看好台積電第3季美元營收有望再創新高，將持續站穩300億美元之上，預估季增3%至7%，今年全年美元營收有望首度突破千億美元，再創新高。