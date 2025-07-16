玉晶光除息18元　盤中漲4.5%填息達陣

鏡頭大廠玉晶光今天進行除息，每股配發18元現金股利，除息參考價為396元，股價開高走高，盤中攻至414元，上漲18元，首日即完成填息。

玉晶光配發18元現金股利，昨天收盤價為414元，今天進行除息交易，除息參考價為396元，股價開高走高，盤中勁揚逾4.5%，上漲18元至414元，成功在首日完成填息。

玉晶光主攻蘋果iPhone鏡頭供應，總經理郭英理先前表示，第3季進入旺季、產能緊張，6月已開始拉貨，潛望式鏡頭順利，下半年客戶訂單數比去年增加，也比去年樂觀，照理說營收、獲利都會比去年成長，但還要觀察匯率影響程度。

他也表示，今年新產品順利，玉晶光技術上有突破，新的需求都能夠滿足客戶，新機鏡頭數和前一年差不多，潛望式鏡頭進展都很順利，市占率是否能擴大，則取決於客戶，今年新機種數也比較多，資本支出和研發費用和去年差不多。