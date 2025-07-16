搭上智慧眼鏡列車 宏達電預告將發新品、股價飆漲停逾2.4萬張排隊等買

宏達電（2498）釋出「What's new」新品預告圖，搶先揭示即將登場的最新力作消息，市場推測新產品可能與頭戴式裝置或智慧眼鏡有關；搭上智慧眼鏡列車，激勵宏達16日在開盤約15分鐘就衝上漲停41.5元鎖死，排隊買單超過2.4萬張。

宏達電15日在全球HTC VIVE官方社群平台（Facebook, Instagram及X）釋出「What's new」新品預告圖，預告主題，象徵HTC不斷突破創新界限，為未來生活注入更多智慧與無限想像；宏達電表示，更多新產品發布資訊將於近期揭曉。

雖然宏達電未宣布新品發表的時間，但市場則是推測，新產品可能與智慧眼鏡、或頭戴式裝置有關，看好宏達電首款智慧眼鏡將有望亮相，甚至也傳出新品發表會的時間約落在8月。

Meta近期也傳出加強投資智慧眼鏡產業的消息，日前彭博引述知情人士報導指出，Meta已買下全球最大眼鏡製造商、雷朋（Ray-Ban）母公司依視路陸遜梯卡集團（EssilorLuxottica）少數股權，總金額約30億歐元（約35億美元、逾新台幣千億元），且Meta考慮再加碼，未來持股比重可能拉高到5%。

Meta先前曾與雷朋攜手搶攻AI眼鏡市場，日前再傳出砸重金加碼雷朋母公司股權，業界解讀認為是為了衝刺布局AI眼鏡先做準備；市場也看好台廠相關概念股包括玉晶光（3406）、達邁（3645）、英濟（3294）、澤米、騰輝電子-KY（6672）等的營運也將受惠。

宏達電搶先預告將有新品要發表上市，引來市場關注是否首款智慧眼鏡要亮相了，搭上智慧眼鏡題材列車，激勵16日跳空以38.1元開高後走高，開盤不到15分鐘就急漲到漲停41.5元鎖死，盤中爆出逾1.3萬張成交量，漲停及市價排隊買單超過2.4萬張。

宏達電漲停領軍，智慧眼鏡概念股跟進上漲，玉晶光盤中漲幅逾4%；揚明光、驊訊、騰輝電子-KY、采鈺等盤中上漲逾2%；大立光、澤米、英濟、富采、今國光等盤中上漲逾1%。