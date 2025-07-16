文曄溢價21%換股加碼投資 日電貿股價跳空漲停

IC通路大廠文曄與被動元件代理商日電貿15日宣布深化策略結盟，雙方透過增資發行新股方式換股合作。文曄、日電貿今天股票恢復交易，早盤股價雙雙開高，日電貿更是開盤直接跳空漲停。

文曄與日電貿15日宣布換股合作，換股比例約為1股日電貿普通股換發0.668股文曄普通股，股份交換完成後，文曄加計原持股，合計對日電貿的持股比重預計提升至約36%；日電貿加計原本持有的文曄股份，換股後持股比例也提升至5%。

依15日收盤股價換算，文曄大約是以溢價21%增持日電貿持股。受此激勵，日電貿今天開盤股價直奔漲停板81元。

文曄今天早盤股價也開高，雖然盤中一度翻黑，隨即急拉向上，早盤最高升抵138元，上漲4.5元或3.37%。

文曄副總經理林冠男指出，文曄與日電貿各司主動元件和被動元件，雙方代理產品線重疊度極低，透過換股結盟加深合作，文曄得以擴大被動元件市場布局，日電貿則可擴大全球客戶基礎，進一步擴展市場版圖，形成雙贏。