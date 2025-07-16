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台積電ADR再創新高 早盤衝1125元市值奔29兆元

中央社／ 台北16日電

輝達（NVIDIA）降規晶片H20解禁可銷中國，帶動主要晶圓代工夥伴台積電美國存託憑證（ADR）勁揚3.62%，再創歷史新高，台積電今天在台股開盤走堅，早盤最高1125元，漲15元，漲幅1.35%，市值攻上新台幣29.17兆元。

美國政府批准H20晶片解禁銷往中國，輝達股價終場揚升4.04%收170.7美元，再創歷史新高，市值衝上4.16兆美元，續創新猷。

輝達主要晶圓代工夥伴台積電ADR也水漲船高，盤中觸237.71美元歷史新高價，終場漲3.62%收236.95美元，續創收盤歷史新高。台積電期貨夜盤終場收1125點，上漲15點。

到15日為止，台積電市值占台股加權指數權重達39.13%，台積電早盤漲15元，對台股加權指數貢獻約120.7點。

台積電17日將舉行法人說明會，營運展望牽動全球半導體產業景氣走向，市場高度關注美國課稅進展、新台幣匯率升值等因素對台積電營運影響，此外輝達H20晶片解禁銷中、先進晶圓與封裝製程技術進展等對業績挹注程度，也是投資人關注重點。

輝達 晶圓代工 台積電

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