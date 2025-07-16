快訊

美國與印尼達成貿易協議 川普：課徵印尼19%關稅 美產品出口印尼零關稅

創新板招手國際新創

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所董事長林修銘昨（15）日宣示，為實現行政院政策目標，將持續優化創新板制度，投入更多資源，致力於打造更具國際競爭力、彈性及友善創新企業的制度環境，使台灣成為全球新興產業與國際投資者聚集的新熱點。

行政院長卓榮泰昨日公布「亞洲資產管理中心」五大持續推動政策重點之一是持續鬆綁法規，打造台灣成為「亞洲那斯達克」，以台灣高科技產業優勢及成熟開放的資本市場，吸引國際優質創新與科技企業來台發展。

證交所自2021年推出的台灣創新板，林修銘表示，創新板聚焦具備「未來發展性」產業，瞄準「願意且有能力改變」的創新企業，積極尋找具故事、指標性且布局國際市場的優質公司，並採取國內外並進策略，矢志成為「亞洲那斯達克」，發掘下個獨角獸。

台灣擁有全球最完整、最具競爭力的半導體、人工智慧（AI）及資通訊產業供應鏈，具備深厚的創新發展基礎。

創新板則專注於高成長潛力及科技含量的新經濟產業，尤其聚焦於結合軟體、硬體與韌體實力的輕資產企業，涵蓋領域包括AI、物聯網（AIoT）、資安管理、智慧醫療、機器人、無人機、衛星通訊、綠能環保及智慧製造等未來關鍵產業。

今年上半年以來，新經濟產業上市占比達三成以上，顯示台灣資本市場對新興產業領域具備強大吸引力，綠能環保、數位雲端等都逐步嶄露頭角。

此外，創新板至今累積超過20家創新企業成功掛牌，2025年已有三家公司申請創新板上市，亦有資安及智慧移動等領域之創新企業高度肯定創新板價值，計畫於今年度內提出申請。

證交所於2025年初取消創新板合格投資人限制，並提升創新性審查嚴謹度，創建彈性且友善的籌資環境，成效已初步顯現，市場流動性顯著提升。截至6月中，累計成交值超過2024年全年，且下半年推出更多創新板專屬流動性提升獎勵措施，進一步為市場注入資金活水與動能。

展望未來，證交所將藉由「天時、地利、人和」的政策優勢，加速建立創新板具國際競爭力的法規制度，持續推動更多具備創新特質與國際發展潛力的優質企業登上創新板，全力打造「亞洲那斯達克」，引領台灣資本市場與創新實力邁向全球舞台。

那斯達克 證交所 創新板

延伸閱讀

證交所董事會決議通過 松川精密、振大環球及禾榮科技申請股票上市案

築牢工業資安防線 主動整合是關鍵

推廣永續轉型 反應熱

國泰金控與臺灣指數公司簽約 合作推動責任投融資

相關新聞

華擎推人工智慧開發平台

華擎（3515）旗下工業電腦領導大廠東擎昨（15）日推出全新AI開發平台，採用輝達（NVIDIA）Jetson AGX ...

晶技6月每股稅前賺0.33元

石英元件廠晶技（3042）昨（15）日公告6月自結數，上月稅前淨利1.1億元，年減46.5%，單月稅前每股盈餘0.33元...

大摩挺世芯 點讚前景

摩根士丹利（大摩）最新報告中表示，由於中國大陸電動車在全球市場中主導地位，加上政府大力推動，市場認同汽車半導體中國大陸在...

電競商機旺 網家業績熱

電競世界盃開打，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物觀察，玩家重視升級電競主機硬體規格與效能，6月搭載最新R...

萬潤、G2C 聯盟吞補丸

先進封裝商機持續爆發，日月光投控及力成等封測廠也大舉增加先進封測產能。法人預期，設備廠萬潤（6187）及G2C聯盟當中的...

寶綠特越南布局報捷

再生塑膠整合方案廠寶綠特-KY（6887）近日與越南石油簽署合作備忘錄，台灣寶綠特董事長歐柏豪表示，這是拓展海外布局的重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。