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美國與印尼達成貿易協議 川普：課徵印尼19%關稅 美產品出口印尼零關稅

健和興6月 EPS 0.02元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

受到新台幣升值衝擊，健和興（3003）昨（15）日公布自結6月稅後純益683萬元，單月每股稅後純益（EPS）0.02元；上半年稅後純益200萬元，以實收資本額15.57億元計，每股稅後淨損0.04元。

健和興產品營收比重，包括綠能電工連接器71.1%、汽機車連接器20.8%、家電連接器8.1%。至於市場比重，內銷與亞洲44%、中國大陸36.2%、歐美19.8%。

健和興之前表示，今年家電產品部門業績將持平或是小幅下滑。車用產品以北美、東南亞與亞洲為主，至於充電槍以AC槍為主，目前多項專案進行中，開始供貨，第2季放量。綠電則配合國內電網建置，歐美基建需求，以及市場板塊轉移，儲能連接器持續配合客戶，自動化連接器模組也穩定供貨，對2025年業績審慎樂觀。

連接器 健和興

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