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美國與印尼達成貿易協議 川普：課徵印尼19%關稅 美產品出口印尼零關稅

威宏東南亞擴產 加速度

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

因應關稅衝擊，專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）持續提高東南亞生產比重，旗下威保既有大陸東莞產能已全數轉移至柬埔寨新廠區，訂單能見度高；越南與泰國產線也呈現滿載狀態，將積極展開擴廠計畫。

威宏投入生產區域化布局多年，已於泰國、越南、柬埔寨設有大型、具規模優勢的生產基地。受美國關稅政策不穩定性影響，輕奢精品及運動等知名品牌客戶，加速轉移原有在大陸生產訂單至東南亞地區。

相關轉單效益使柬埔寨宏盛廠、越南德御及泰國廣泰產能滿載，公司已安排加班生產，並積極規劃承租新廠房，逐步擴增生產規模，目標東南亞地區營收比重提升至七成以上。

近年來柬埔寨已成為威宏重要的運轉調度中心，旗下主要生產運動手套護具等周邊配件，子公司威保柬埔寨木牌廠已通過NIKE驗廠，訂單能見度至第4季無虞，新廠持續擴線，第3季起放量出貨。

全球經貿及地緣政治不確定性，但威宏對2025年營運持審慎樂觀看法，近期美國對各國關稅政策逐步明朗化，公司將審慎觀察談判結果，並與客戶保持緊密溝通因應。

柬埔寨 東南亞

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