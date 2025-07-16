精聯推新品 營運添動能

工業電腦（IPC）廠精聯（3652）本季推出首支Window on ARM（WOA）工規平板電腦RT112，新品具備輕量、低耗電與成本優勢，有望為下半年營收帶來新動能，精聯預期下半年業績優於上半年，維持今年營運優於去年的目標。

精聯目前為台灣第一大AIDC（(自動辨識及數據採集）產業供貨商，精聯認為，WOA為取代傳統Tablet PC的新選擇，鎖定工廠生產線、倉儲應用、公用事業及醫療市場。

精聯看好今年成長動能主要來自四大領域，包含RFID業務推廣、WOA、物流與冷鏈市場及智能自動化解決方案；從營運面來看，精聯維持今年營運將優於去年的目標，預計下半年業績優於上半年。

精聯今年6月營收2.57億元，月增46.7%、年增31.5%，為一年來新高；上半年營收11.87億元、年減3.3%，為同期次高紀錄。

以區域市場成長性來看，依序為日本、中南美洲、東南亞、台灣、歐洲；以地區市場營收占比來看，截至今年首季，台灣跟亞太區占比51%、歐洲20%、美國17%、日本12%。

在匯率影響方面，精聯出口收斐元，但採購零件也是美元報價，帶來自然對沖避險效果，整體受匯率影響不大，仍屬於可控範圍；精聯美國市場約占營收17%，規劃將產品出貨到墨西哥等中南美洲國家，降低直接出口到美國的比重，緩衝關稅影響。