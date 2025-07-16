國巨收購芝浦 五度延長

被動元件大廠國巨（2327）昨（15）日第五度宣布，延長對芝浦電子的公開收購期限至2025年8月1日，以配合日本外國投資之審查作業，並提交對芝浦電子「追加問題清單」的回覆。

國巨在2025年5月9日正式對芝浦電子發動公開收購。芝浦電子為全球知名的負溫度係數（Negative Temperature Coefficient，NTC）熱敏電阻製造商，具備堅強的技術實力。

有鑑於國巨依據《外匯及外國貿易法》所提交之申報文件尚待主管機關完成審查，國巨昨日依據日本相關法規，決定將公開收購期限延長至2025年8月1日。

國巨預期，可於公開收購期限之前取得主管機關核准收購芝浦電子股份之必要許可。 同時針對芝浦電子於今年7月8日所提出之第五份追加問題清單（簡稱追加問卷），國巨已慎重評估並正式提交回覆函。

國巨董事長陳泰銘在今年股東會時指出，收購日本芝浦電子一案會「不屈不撓」，目標取得100%股權。他強調，與芝浦電子是誠心專業展開合作，不僅將其保護元件技術產品帶入美國和歐洲市場，也有助國巨和芝浦的電子零組件解決方案更加完整。

展望併購芝浦電子規畫，陳泰銘透露，先以收購超過50%比重為短期方向，未來不排除持續增加收購比重、延長公開收購時間。