維田訂單回溫 逐季向上
工業電腦廠維田（6570）今年上半年營運受美國關稅及匯率問題影響，部分客戶出現急單或加速出貨，維田預期下半年訂單仍持續回溫，關稅對營運造成的影響應屬可控，對匯率密切觀察。仍預期今年營運可望逐季回升，整體而言審慎樂觀。
展望下半年，維田指出，整體經濟應能逐漸在震盪環境中復甦，並持續強化產品競爭力，視新台幣匯率走勢調整銷售價格與策略。在關稅緩衝期間，預期最近出貨波動仍較大，但市況與訂單能見度已有回升趨勢。
維田今年6月營收8,070萬元，月減8.6%、年增5.2%；第2季營收2.52億元，季增22.3%、年增4.6%，為八季新高；累計今年上半年營收4.59億元、年減1.9%。
維田近年持續布局東南亞市場智慧製造商機，8月將參加於孟買舉辦的「印度自動化工業展」，拓展東南亞新興市場，展出AIOT智慧製造，智慧交通解決方案，包含新世代防爆工業電腦，適用於石油石化，礦業開採，天然氣生產等嚴苛環境，以及全新設計的AITRON智慧製造人機介面、戶外應用充電樁HMI、海事船舶工業電腦等。
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