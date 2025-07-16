聯發、六角、雅茗 海外拓點

全球茶飲市場競爭白熱化，台灣三大茶飲股聯發國際（2756）、六角與雅茗-KY雖面對關稅調整與通膨壓力等挑戰，仍穩步推進展店計畫，鎖定北美、東南亞與新興市場，強化品牌能見度。面對美中貿易壁壘升高與各地消費市場結構轉變，業者除強化品牌國際布局，也進行營運策略調整，尋求穩健擴張與體質優化並進。

聯發國際採Sharetea與UG雙品牌進行全球戰略布局，公司表示，旗下新品牌UG今年6月跨出海外布局腳步，目前已在香港開出二家門店，美國也將在北加州、南加州各開出一家UG直營門店，UG品牌海外拓展進度將按規劃布局五大市場，包括台灣、香港、北美、新馬、澳洲，要打造出全球時尚茶飲風潮。

六角表示，「日出茶太」已簽約加盟店約近50家，美國市場處於營運調整期，未來市場可期。同時投入資源開拓南非、中亞等新市場的品牌能見度，亦逐步進行海外子公司汰弱留強，以期優化營運體質。「Chatime日出茶太」目前全球超過1,400家門市，展望今年，仍以東南亞、UAE、歐洲等市場為主要發展區域。

雅茗-KY表示，「快樂檸檬 Happylemon」品牌持續全球擴張，繼南進東南亞市場後，也成功進入歐美市場，目前已插旗超過20多個國家的200多個城市。美國市場是集團主力增長引擎，目前品牌在美西的門店數已達118家，接下來將快速擴張展店，預計今年底前進軍美東市場，擴展門店至150家。