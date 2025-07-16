合勤控2025年上半年 EPS -0.24元

今年第2季新台幣對美元大幅升值，不僅影響科技廠商毛利率，匯損衝擊更吃掉多數獲利，合勤控（3704）昨（15）日成網通廠中首家公布財報的業者，上半年營業利益2.96億元，較去年同期0.23億元，大幅成長，但匯損吃掉第1季獲利，上半年較去年同期由盈轉虧，每股淨損0.24元。

合勤控第2季營收61.87億元，季減12%，年減5%，毛利率24.33%，較第1季的22.6%成長，與去年同期24.3%相當，營業利益1.43億元，季減6.5%，年增142%，受匯損影響，歸屬母公司業主淨損3.8億元，較第1季稅後純益2.81億元，及去年同期的1.3億元，由盈轉虧，每股稅後淨損0.94元。

今年第1季合勤控每股純益0.7元，受第2季匯損影響，上半年轉為虧損。