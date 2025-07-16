快訊

美國與印尼達成貿易協議 川普：課徵印尼19%關稅 美產品出口印尼零關稅

合勤控2025年上半年 EPS -0.24元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

今年第2季新台幣對美元大幅升值，不僅影響科技廠商毛利率，匯損衝擊更吃掉多數獲利，合勤控（3704）昨（15）日成網通廠中首家公布財報的業者，上半年營業利益2.96億元，較去年同期0.23億元，大幅成長，但匯損吃掉第1季獲利，上半年較去年同期由盈轉虧，每股淨損0.24元。

合勤控第2季營收61.87億元，季減12%，年減5%，毛利率24.33%，較第1季的22.6%成長，與去年同期24.3%相當，營業利益1.43億元，季減6.5%，年增142%，受匯損影響，歸屬母公司業主淨損3.8億元，較第1季稅後純益2.81億元，及去年同期的1.3億元，由盈轉虧，每股稅後淨損0.94元。

今年第1季合勤控每股純益0.7元，受第2季匯損影響，上半年轉為虧損。

毛利率 合勤控

延伸閱讀

東南亞最後未公布關稅 菲國…全村的希望

昇達科6月營收月減28%

東訊董座 吳素秋接任

全民權證／創意 瞄準逾90天

相關新聞

華擎推人工智慧開發平台

華擎（3515）旗下工業電腦領導大廠東擎昨（15）日推出全新AI開發平台，採用輝達（NVIDIA）Jetson AGX ...

晶技6月每股稅前賺0.33元

石英元件廠晶技（3042）昨（15）日公告6月自結數，上月稅前淨利1.1億元，年減46.5%，單月稅前每股盈餘0.33元...

大摩挺世芯 點讚前景

摩根士丹利（大摩）最新報告中表示，由於中國大陸電動車在全球市場中主導地位，加上政府大力推動，市場認同汽車半導體中國大陸在...

電競商機旺 網家業績熱

電競世界盃開打，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物觀察，玩家重視升級電競主機硬體規格與效能，6月搭載最新R...

萬潤、G2C 聯盟吞補丸

先進封裝商機持續爆發，日月光投控及力成等封測廠也大舉增加先進封測產能。法人預期，設備廠萬潤（6187）及G2C聯盟當中的...

寶綠特越南布局報捷

再生塑膠整合方案廠寶綠特-KY（6887）近日與越南石油簽署合作備忘錄，台灣寶綠特董事長歐柏豪表示，這是拓展海外布局的重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。