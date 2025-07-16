敦吉2025年上半年 EPS 2.77元
零組件暨通路商敦吉（2459）昨（15）日公布第2季每股純益為1.41元，上半年每股純益為2.77元。
敦吉第2季合併營收為11.78億元，季增1％，年減7%，毛利率為25.45%，稅後淨利為1.54億元，季增8%、與去年同期相當，大約微增，每股純益為1.41元。
敦吉上半年累計合併營收為23.5億元，年減約一成，主要是受到新台幣升值等影響，稅後淨利2.99億元，年減約3％，每股純益為2.77元。
敦吉的前三大產品線中，包括音圈馬達業績比重約占22.3%、連接器占8.4%、繼電器占6.3%。
展望未來營運，敦吉評估，製造事業群將持續擴大經濟規模、創造產品價值、開發新產品及提升市占率。驗證事業群積極投入車載電子產品的EMC與RF檢測能力，擴充場地能量。
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