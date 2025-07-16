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美國與印尼達成貿易協議 川普：課徵印尼19%關稅 美產品出口印尼零關稅

寶綠特越南布局報捷

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

再生塑膠整合方案廠寶綠特-KY（6887）近日與越南石油簽署合作備忘錄，台灣寶綠特董事長歐柏豪表示，這是拓展海外布局的重要里程碑。法人預估此案件明年可望挹注近1億美元（約新台幣29.27億元）的設備收入，設備交付後每月將可貢獻約6,000萬元營收，為營收成長注入新動能。

越南國家石油化學服務總公司（PVChem）及宜山環境（NSEC）和寶綠特三方策略聯盟，聚焦於技術轉移與rPET產品採購。越南石油旗下的PVChem將引進寶綠特的先進設備與再生技術，由寶綠特協助其rPET產品的國際銷售。

歐柏豪強調，這項合作是寶綠特「設備銷售+原料代銷」模式的具體實踐，無需大量資本支出，即可擴大其全球原料供應體系，透過現有銷售網絡將越南生產的rPET產品推向國際市場。具體效益預計明年顯現。越南石油規劃興建的塑膠回收園區，相關設備合約可望於今年簽訂，並於明年度第2季開始出貨。

歐柏豪坦言，匯率波動讓獲利受衝擊。寶綠特逾六成營收以美元計價，美元走弱將直接影響財報，但寶綠特對全年營運展望仍持審慎樂觀。

越南 石油 營收

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