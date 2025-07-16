友訊深耕中東 奪5G 訂單
網通品牌友訊科技（2332）深耕中東市場，昨（15）日宣布上半年拿下5G CPE（用戶端設備）訂單，未來看準埃及等中東、北非市場（MENA）啟動網路升級，成未來成長契機。
近年中東電信市場競爭激烈、開發快速，友訊深耕當地多年，友訊執行長暨發言人張家瑞表示，自2002年於杜拜設立子公司以來，已在中東地區設立七個營運與銷售據點，服務範圍涵蓋埃及、南非、奈及利亞、肯亞、沙烏地阿拉伯、阿聯酋、土耳其、突尼西亞、摩洛哥與巴基斯坦等國，長期專注於電信領域經營，具備強大的在地技術支援能力，是此次大型訂單順利啟動的關鍵。
友訊表示，今年上半年在中東市場表現亮眼，成功取得5G CPE大型訂單，全年預計出貨15萬台，日前已陸續出貨，為年度營運增長注入動能。
張家瑞指出，5G CPE產品屬於電信市場中高毛利品項及快速變化的技術領域，除拿下5G CPE訂單，也為未來在4G、5G、MIFI及訊號延伸器等產品線合作奠定基礎。
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