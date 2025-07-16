大摩挺世芯 點讚前景

摩根士丹利（大摩）最新報告中表示，由於中國大陸電動車在全球市場中主導地位，加上政府大力推動，市場認同汽車半導體中國大陸在地化趨勢，由於先進駕駛輔助系統（ADAS）將導入平價車款，世芯-KY（3661）有望成為其中受惠者，目標價維持4,088元，評等「優於大盤」。

大摩表示， ADAS不再僅限於高階電動車，目前觀察到愈來愈多平價電動車開始導入，將使三類汽車半導體公司受惠，如系統單晶片（SoC）、周邊零組件、ASIC晶片設計公司。

大摩指出，「中國製造、服務中國」策略是否能幫助全球汽車半導體公司重奪中國大陸市場份額，目前仍是個問號，但大多數人認為此策略有較低的晶圓代工成本、更快的反應速度等優勢。

因此在歐洲汽車半導體企業中，大摩觀察到，如NXP和意法半導體積極與中國大陸本地晶圓代工夥伴合作；英飛凌採取較為謹慎策略，目前僅與台灣晶圓代工廠設在中國大陸的廠房合作。

大摩認為，中國大陸汽車半導體企業更可能藉由大陸電動車出口成長受惠。根據大摩汽車團隊預估，中國大陸電動車出口量將在2025年成長31%，2026年成長28%，明顯高於同期內需成長率的21%與8%。

世芯-KY第2季營收將為近期最低點，第3季雖AWS晶片及GAUDI 3不再貢獻營收，不過車用ADAS晶片將開始進入量產，營收將呈現增長，第4季開始有Trainium 3 NRE及虛擬貨幣開始貢獻營收，全年營收預估維持420億元不變。