快訊

美國與印尼達成貿易協議 川普：課徵印尼19%關稅 美產品出口印尼零關稅

華擎推人工智慧開發平台

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

華擎（3515）旗下工業電腦領導大廠東擎昨（15）日推出全新AI開發平台，採用輝達（NVIDIA）Jetson AGX Orin模組，提供超級電腦等級效能，為邊緣AI、機器人與工業應用注入強勁動能，有望推升業績增長。

華擎先前樂觀指出，五大產品線今年將全面成長，其中，以AI伺服器需求最強，將占營收比重近五成，今年業績逐季升溫，優於去年，法人預估全年營收挑戰500億元，年增超過五成。

華擎AI伺服器目前出貨以H200為主，第2季出貨B200，第3季出貨部分為B300，第4季轉向B300，今年全年出貨比去年大幅成長，預期AI伺服器將占營收比重四到五成，是今年業績成長的主力。

華擎AI伺服器需求以北美、東北亞、亞洲為主，歐洲較少；一般伺服器則是美洲、歐洲需求較大，2025年一般伺服器預期仍有雙位數成長。

華擎2025年主機板出貨量有機會接近5%到10%的成長，甚至有機會接近10%水準，ASP（平均售價）預期較去年好，主要受惠於DIY市場往高階發展，以及AMD高階市占率的提升，歐洲市場表現不錯，全年表現穩健。今年顯示卡表現也不錯，成長有望超越主機板。

伺服器 AI

延伸閱讀

北市將修辦法助輝達落腳北士科 估2個月內完成

關鍵是人！黃仁勳：美國想在AI領域領先 要先鎖定「這個國家」

輝達落腳北士科解套 游淑慧分析3情境憂新壽空手套白狼

輝達H20晶片解禁利多！CCL、玻纖族群多頭大喜 富喬人氣奪冠掛漲停

相關新聞

華擎推人工智慧開發平台

華擎（3515）旗下工業電腦領導大廠東擎昨（15）日推出全新AI開發平台，採用輝達（NVIDIA）Jetson AGX ...

晶技6月每股稅前賺0.33元

石英元件廠晶技（3042）昨（15）日公告6月自結數，上月稅前淨利1.1億元，年減46.5%，單月稅前每股盈餘0.33元...

大摩挺世芯 點讚前景

摩根士丹利（大摩）最新報告中表示，由於中國大陸電動車在全球市場中主導地位，加上政府大力推動，市場認同汽車半導體中國大陸在...

電競商機旺 網家業績熱

電競世界盃開打，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物觀察，玩家重視升級電競主機硬體規格與效能，6月搭載最新R...

萬潤、G2C 聯盟吞補丸

先進封裝商機持續爆發，日月光投控及力成等封測廠也大舉增加先進封測產能。法人預期，設備廠萬潤（6187）及G2C聯盟當中的...

寶綠特越南布局報捷

再生塑膠整合方案廠寶綠特-KY（6887）近日與越南石油簽署合作備忘錄，台灣寶綠特董事長歐柏豪表示，這是拓展海外布局的重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。