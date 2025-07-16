華擎推人工智慧開發平台

華擎（3515）旗下工業電腦領導大廠東擎昨（15）日推出全新AI開發平台，採用輝達（NVIDIA）Jetson AGX Orin模組，提供超級電腦等級效能，為邊緣AI、機器人與工業應用注入強勁動能，有望推升業績增長。

華擎先前樂觀指出，五大產品線今年將全面成長，其中，以AI伺服器需求最強，將占營收比重近五成，今年業績逐季升溫，優於去年，法人預估全年營收挑戰500億元，年增超過五成。

華擎AI伺服器目前出貨以H200為主，第2季出貨B200，第3季出貨部分為B300，第4季轉向B300，今年全年出貨比去年大幅成長，預期AI伺服器將占營收比重四到五成，是今年業績成長的主力。

華擎AI伺服器需求以北美、東北亞、亞洲為主，歐洲較少；一般伺服器則是美洲、歐洲需求較大，2025年一般伺服器預期仍有雙位數成長。

華擎2025年主機板出貨量有機會接近5%到10%的成長，甚至有機會接近10%水準，ASP（平均售價）預期較去年好，主要受惠於DIY市場往高階發展，以及AMD高階市占率的提升，歐洲市場表現不錯，全年表現穩健。今年顯示卡表現也不錯，成長有望超越主機板。