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美國與印尼達成貿易協議 川普：課徵印尼19%關稅 美產品出口印尼零關稅

晶技6月每股稅前賺0.33元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

石英元件廠晶技（3042）昨（15）日公告6月自結數，上月稅前淨利1.1億元，年減46.5%，單月稅前每股盈餘0.33元；累計今年上半年稅前淨利9.83億元，年減22.8%，每股稅前盈餘2.87元。

法人指出，晶技的陸系車用客戶展望良好、需求順暢，有望持續搶攻對手市占率，預期今年車用業務營收將年增二成以上，占比則可提升至25%，目前晶技在寧波車用新廠正在擴產中，藉此滿足客戶需求。

至於AI手機方面，法人認為，AI手機趨勢正推升智慧手機市場採用更高頻的小型化產品，並應用在高階SoC晶片、5G晶片以及WiFi 7晶片，而晶技不僅具備技術，且產能也較對手更具優勢，將受惠最深。

針對川普關稅戰部分，由於晶技產品直接進入美洲比率較低，直接受關稅影響也較小。不過，關稅重拳勢必影響終端需求，而且晶技美系手機客戶在美市占率達55%，須嚴密觀察後續情勢。

智慧手機 晶片 晶技

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