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毅嘉上半年每股純益1.26元 獲利年增四成

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

機構件廠毅嘉（2402）15日公告半年報，上半年稅後淨利約3.83億元，稅後每股盈餘為1.26元；其中，第2季稅後淨利為新台幣2.08億元，單季獲利續創近年新高。

毅嘉第2季營收在客戶消費及車用產品強勁需求的帶動下，單季合併營收來到新台幣28億元，季增15%，年增18%，第2季單季毛利率雖然深受到新台幣升值影響，但是在成本控管及產品組合持續優化下，單季毛利率仍然逆勢上升來到20%，較前一季度增加2%，順勢帶動第2季度的獲利增溫，單季稅後淨利來到新台幣2.08億元，稅後每股盈餘為0.68元，單季獲利再創近年單季新高。

毅嘉累積上半年度合併營收52.39億元，年增20%，合併毛利率為19%，合併營業淨利為4.41億元，稅後淨利為新台幣3.83億元，年增超過四成，稅後每股盈餘為1.26元，再次呈現三率三升的趨勢，續攀近年新高。

展望未來，毅嘉表示，汽車產業的智慧化、自動化長期趨勢，將持續為公司營運帶來機會，而公司未來的營運發展也將聚焦在智慧座艙、穿戴設備、機器人、無人機與光通訊產品等領域，持續轉型朝向全模組解決方案領導供應商的目標前進，雖然全球經營環境仍然受美國對等關稅及地緣政治等不確定性因素影響，但公司在東南亞的營運布局並沒有因此停下腳步，公司位於馬來西亞居林高科技園區的新廠已於今年5月完成主體結構封頂，並預計於今年第4季建設完成投入營運，提供給客戶更全面的生產供應與服務，持續朝向永續經營的目標邁進。

馬來西亞 毛利率 毅嘉 新台幣

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