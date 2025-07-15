匯損衝擊 合勤控上半年盈轉虧、每股淨損0.24元
台幣升值，影響網通廠第2季營運表現，不僅毛利率壓力大，匯損更吃掉多數獲利，合勤控（3704）成網通中首家公布財報業者，合勤控上半年本業營業利益2.96億元，較去年同期0.23億元，大幅成長，但受匯損影響，第2季單季每股淨損0.94元，上半年每股淨損0.24元，
合勤控第2季營收61.87億元，季減12%，毛利率24.33%，較第1季的22.6%成長，營業利益1.43億元，季減6.5%，但受台幣匯率影響，歸屬母公司業主淨損3.8億元，較第1季稅後純益2.81億元，由盈轉虧，每股稅後淨損0.94元。
今年第1季合勤控每股純益0.7元，合勤控累計上半年營收132.22億元，年增9.6%，毛利率23.43%，低於去年同期24.8%，營業利益2.96億元，較去年同期0.23億元，年增11.87倍，歸屬母公司業主淨損9,873萬元，每股稅後淨損0.24元，較去年同期每股純益0.43元，由盈轉虧。
合勤控日前表示，整合5G與Wi-Fi 7技術的FWA產品，已經成功打入歐洲多家一級運營商，目前電信營運商訂單能見度看到年底。
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