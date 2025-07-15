文曄增持日電貿股權將至36% 明年計畫取得一席董事

IC通路文曄科技（3036）與日電貿（3090）今（15）日同步舉行董事會，決議以股份交換方式進行合作，雙方將以增資發行新股方式售讓對方增資發行新股。文曄透過換股增持日電貿持股至36%，計畫明年取得日電貿一席董事。

文曄副總經理林冠男及日電貿總經理于耀國今日下午赴交易所舉行重大訊息記者會，宣布雙方這項換股結盟決議。

依雙方董事會通過決議，換股比例約為每1股日電貿普通股換發0.668股文曄科技普通股。預計股份交換完成後，文曄加計原持有3100萬股日電貿普通股，將合計持有約36%的日電貿普通股股權，日電貿加計原持有1100萬股文曄普通股，將合計持有約5%的文曄科技普通股股權，雙方將維持各自獨立經營。

林冠男指出，文曄為全球領先的電子零件通路商，日電貿為台灣最大的被動元件通路商，雙方代理產品線重疊度極低，此次透過換股聯盟，雙方將進一步深化策略合作關係，不過，林冠男強調，雙方未來不會走向合併而是各自獨立營運。

他說，藉由此次合作，文曄得以擴大在被動元件的市場佈局，而日電貿能借重文業與後勤整合的豐富經驗，以及其全球廣泛的客戶基礎，進一步拓展市場版圖。透過雙方在被動元件領域合作，雙方能更好地服務全球的供應商及客戶，進而提升雙方的營運表現，創造股東價值。

林冠男提到，雙方之前就透過私募進行合作，經過互相加深瞭解，經過這段時間，決定擴大合作，文曄後來收購Future以後，Future除了主動元件，也有被動元件，但日電貿主要市場在歐美，文曄的主要市場是在亞洲，但在被動領域這一塊，日電貿主要市場在亞洲為主，是文曄比較缺乏的，經過雙方討論以後，透過換股深化合作經過，有利全球布局。

日電貿也因應全球貿易戰，希望在其他不同的區域，例如東南亞，以及南韓、歐美進行布局，希望說透過這個大家這個深化這個合作完以後，能夠在其他的不同的市場能進一步突破且對客戶和供應雙方布局都更完整。