威剛6月自結獲利4.62億元 每股純益1.46元
記憶體模組大廠威剛（3260）15日應主管機關要求公告今年6月自結數，單月獲利4.62億元，和去年同期相比由虧轉盈，每股純益1.46元。
近期受原廠逐步停產DDR4影響，舊世代記憶體供給驟減，推升價格急漲，帶動模組廠業績全面升溫。威剛董事長陳立白表示，隨著DRAM與NAND Flash價格雙漲，公司將全力支援客戶備貨需求，有信心延續第2季的成長動能至下半年。
觀察股價走勢，威剛自今年4月9日的盤中低點66.8元，一路上漲至近期盤中高點102.5元，波段漲幅逾五成，今日終場收在90.7元，上漲0.7元、漲幅0.78%。
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