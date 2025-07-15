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毅嘉上半年獲利年增逾4成 馬來西亞新廠第4季投產

中央社／ 台北15日電

零組件廠毅嘉科技不畏新台幣升值影響，第2季稅後淨利2.08億元，創近年單季新高，累計上半年稅後淨利3.83億元，年增逾4成，每股盈餘1.26元。

儘管有美國對等關稅干擾，毅嘉東南亞布局腳步未停，馬來西亞新廠預計今年第4季投產。

毅嘉科技公布第2季稅後淨利新台幣2.08億元，年增15%，每股盈餘為0.68元，累積上半年稅後淨利約3.83億元，年增超過4成，每股盈餘1.26元。

毅嘉表示，第2季營收在客戶消費、車用產品強勁需求帶動下，合併營收達28億元，季增15%、年增18%，第2季毛利率雖然受到新台幣升值影響，但在成本控管及產品組合持續優化下，毛利率逆勢上升至20%，順勢帶動第2季獲利增溫。

毅嘉指出，上半年獲利較去年同期呈現3率3升的趨勢，續攀近年新高。

展望未來，毅嘉指出，汽車產業的智慧化、自動化長期趨勢，將持續帶來機會，毅嘉未來將聚焦在智慧座艙、穿戴設備、機器人、無人機與光通訊產品等領域，持續轉型朝全模組解決方案供應商的目標前進。

毅嘉進一步說，雖然全球經營環境受美國對等關稅及地緣政治等不確定性因素影響，毅嘉在東南亞的營運布局並沒有因此停下腳步，位於馬來西亞居林高科技園區的新廠已於今年5月完成主體結構封頂，預計今年第4季建設完成投入營運。

馬來西亞 毅嘉科技 新台幣

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