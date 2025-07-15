ABF三雄強力吸金！南電高掛漲停 欣興人氣爆棚躍升台股前三

國安基金決議持續護盤，加上台積電（2330）法說會倒數催化，台積電15日股價強勢觸及1,115元，激勵電子權值股群起反攻，市場信心顯著回溫。ABF載板族群同步沸騰，三雄齊噴量上攻，南電（8046）率先亮燈漲停鎖住，欣興（3037）、景碩（3189）亦展現強烈的攻頂企圖心，其中，欣興成交量不到12:00已突破7萬大張、人氣擠進台股前三，景碩成交量也日增逾12倍、達近4.6萬張，股價劍指百元大關，資金明顯集中湧入，族群成為盤面多頭指標股。

本土法人指出，隨著輝達市值突破4兆美元大關，市場對人工智慧（AI）長期發展信心大幅增強。下半年，輝達GB系列AI伺服器預計進入大規模出貨階段，帶動相關供應鏈營收同步升溫，包括高階印刷電路板（PCB）、先進封裝載板（ABF載板）、晶圓級封裝（CPO）、散熱系統及機殼等相關族群，表現備受市場期待，將成為產業成長的重要動能。

南電6月營收達31.22億元，雖月減4.49%、但年增13.74%；累計上半年營收達180.4億元，年增18.52%，表現穩健。法人指出，第2季營運動能主要來自非AI與非800G應用端的提前拉貨效應，加上BT載板與RPCB（剛性印刷電路板）需求逐步回溫，帶動整體產能利用率提升，出貨量同步增加。

展望全年，法人預期南電ABF載板業務占比將達55%，年增幅高達30%，成長動能強勁；BT載板則可望占比28%，年增約8%；在記憶體模組出貨穩定推升下，DDR4相關需求仍持續正向；PCB業務方面，今年營收占比預估為17%，年增約7%。

欣興6月營收達109.29億元，月增2.9%、年增23.2%，受惠高階AI應用帶動載板與HDI稼動率回升，上半年累計營收625.56億元，年增15.2%。展望下半年，欣興預期載板及HDI業績將優於上半年，若匯率干擾減緩，獲利空間有望進一步擴大。

對於美國關稅影響，欣興表示目前訂單未受實質影響，且持續布局高階市場以分散風險；直接出口美國營收占比約2%至3%。匯率方面，第2季新台幣短線急升，造成部分匯損，實際影響將於財報公布時明朗。

景碩6月營收31.94億元，月增1.2%、年增33%；第2季營收95.63億元，季增10.9%。營收成長主要來自RT 50系列顯卡需求強勁，推升ABF載板稼動率至85%；BT載板則受惠提前備貨，稼動率維持70%。展望第3季，顯卡訂單持續攀升，ABF載板稼動率將維持高檔。

儘管手機需求平穩，BT載板因Low CTE玻纖布供應緊張，報價調漲0~5%，擺脫跌價壓力。隨著AI伺服器推升GPU及ASIC用ABF Core layer需求暴增超過50%，景碩已自第2季起反映成本調漲。長期來看，高速傳輸及先進封裝趨勢將持續推升高階ABF需求。