AWS新液冷方案 三廠受惠

摩根士丹利（大摩）證券指出，亞馬遜（AWS）推出新液冷解決方案「列間熱交換器」（IRHX），因自身缺乏製造技術與產能，預期液冷零組件供應商將率先受惠，其中奇鋐（3017）有望成為主要供應商，另外廣達、台達電等也有望分一杯羹，相關台廠均給予「優於大盤」評等。

大摩台灣區研究部主管施曉娟指出，亞馬遜於7月10日推出自家設計的液冷解決方案「列間熱交換器」。此項技術可用於現有或新建的資料中心，專為高密度的AI伺服器機櫃使用，如輝達的GB200 NVL72。

施曉娟說明，IRHX配備供水分配櫃、泵浦單元與風扇盤管，設計目的是透過依照伺服器列的冷卻需求增減風扇盤管數量，實現高效且可擴展的冷卻效能。

施曉娟認為，「液對氣」冷卻方案一直被視為在資料中心基礎設施尚未全面採用「液對液」冷卻技術前的一種過渡性設計。因此，IRHX將視為一種大規模的「側掛式」冷卻分配裝置（CDU）系統，可支援多達四到八個伺服器機櫃。

雖然該系統具有節省資料中心地板空間的優勢，但仍需密切關注其高整合度設計，是否可能導致漏水風險增加、冷卻效能下降或能源效率減弱等缺點。

針對受惠台廠，施曉娟表示，若亞馬遜採用IRHX，預期液冷零組件供應商將率先受惠。其中與亞馬遜關係密切、且專注於冷板模組、泵浦與風扇盤管的奇鋐，將有機會脫穎而出。

另外，IRHX系統的整合工作預計將由伺服器ODM廠商負責，而廣達為亞馬遜的GB200 NVL72伺服器主要夥伴之一；如果其偏好與具備冷卻專業知識及韌體開發能力的夥伴合作，IRHX 亦可能由台達電這類的液冷系統供應商進行整合。