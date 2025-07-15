矽格 擬出清欣銓持股

IC封測廠矽格（6257）昨（14）日決議擬以每股不低於60元，全數出清欣銓股權870張，並授權董事長視公司資金需求及市場狀況全權處理。

依據公告，矽格已於2月3日至7月14日處分欣詮3,230張，每單位價格77.03元，處分利益6,628萬元，現階段持股比率約小於0.177%。

矽格強調，處分股權主要為有效活絡資金運用。矽格表示，當初投資欣銓屬於長期投資，因此處分利益不會揭露於損益表，而會認列在股東權益部分。

矽格6月營收16.2億元，月增逾1%，年增9%。累計今年前六月合併營收逾94.6億元，年增近9%。

矽格指出，伴隨網通晶片、AI晶片及高速運算晶片（HPC）仍維持一定動能，先進製程產品需求仍維持暢旺。

矽格進一步指出，美國最後關稅塵埃尚未落定，影響客戶晶片供應量有限，但近期台幣持續升值已對營收及毛利產生影響，公司將加強外匯避險措施，以降低美元貶值的效應。