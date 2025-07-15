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富邦媒搶搭 Switch 2熱賣潮

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

任天堂最新主機Switch 2正式開賣，加上國際電玩電競展即將登場，暑假電玩熱潮全面引爆。富邦媒（8454）旗下momo購物網昨（14）日統計，任天堂Switch 2主機累計預購突破12,500台，電玩娛樂品類銷售年增飆五倍。

看準這波娛樂採購潮，momo搶先集結超過5,300款主機、遊戲與周邊配件，不管是入坑新機、補貨經典，或升級配備，並加碼滿額就送限量特典與mo幣回饋。

momo購物網指出，上周Switch 2正式開賣，momo銷量累計已突破萬台，成為今年主機換代潮的市場指標。

momo同步觀察熱賣遊戲銷售表現，Switch 2《瑪利歐賽車世界同梱組合》超值又搶手外，咚奇剛系列最新作《咚奇剛蕉力全開》、卡比首款3D正篇《星之卡比 探索發現＋星耀世界》、《薩爾達傳說 王國之淚》等，展現「經典IP續作」與「多人同樂型遊戲」的熱潮。

電玩 momo Switch

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