聽新聞
0:00 / 0:00
Gogolook 結盟邁達特打詐
信任科技服務商 Gogolook（6902）昨（14）日宣布與邁達特策略結盟。Gogolook旗下產品Watchmen商譽保護服務將結合邁達特的IT資安產品代理與整合的通路，提供企業客戶一站式、在地化的數位信任與資安整合解決方案，部署企業級AI防詐整合方案。
Gogolook表示，旗下Watchmen商譽保護方案專為企業、政府機構打造，提供「Whoscall 認證商家號碼」與「偽冒偵測系統」服務，目前有電商、金融機構與企業品牌客戶，幫助用戶即時分辨、減少消費者遭冒名詐騙受騙風險，可針對臉書、Instagram及Threads等社群平台進行監控，啟動詐騙阻斷機制、下架冒名粉專、不實廣告等偽冒及詐騙內容。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言