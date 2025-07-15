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Gogolook 結盟邁達特打詐

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

信任科技服務商 Gogolook（6902）昨（14）日宣布與邁達特策略結盟。Gogolook旗下產品Watchmen商譽保護服務將結合邁達特的IT資安產品代理與整合的通路，提供企業客戶一站式、在地化的數位信任與資安整合解決方案，部署企業級AI防詐整合方案。

Gogolook表示，旗下Watchmen商譽保護方案專為企業、政府機構打造，提供「Whoscall 認證商家號碼」與「偽冒偵測系統」服務，目前有電商、金融機構與企業品牌客戶，幫助用戶即時分辨、減少消費者遭冒名詐騙受騙風險，可針對臉書、Instagram及Threads等社群平台進行監控，啟動詐騙阻斷機制、下架冒名粉專、不實廣告等偽冒及詐騙內容。

資安 詐騙 Gogolook

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