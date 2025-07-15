台亞金雞 星亞8月上櫃

台亞集團小金雞星亞視覺（7753）預計8月上旬掛牌上櫃，總經理李柏龍昨（14）日表示，目前在手訂單已達今年12月，新訂單將會延續至2026年，看好下半年營運。

星亞為戶外大型廣告顯示屏廠商，因應未來需求，該公司已於湖口購地規劃建置新廠，預計2027年第2季投產後，大型顯示螢幕月產能將成長1.5倍。

李柏龍表示，星亞積極拓展海外市場，已與加拿大及歐洲客戶洽談，預計年底開始小量出貨，目標成為全球數位顯示與視覺燈光系統領導廠商。

星亞2024年營收7.97億元，年增9%；毛利率32.53%，每股純益3.56元。今年首季營收2.02億元，毛利率37.42%，每股純益0.99元。

法人估，星亞2025年營收有望年增雙位數百分比，主要反映全球戶外數位廣告市場持續擴張，及下半年新專案挹注。

法人指出，星亞在戶外大型廣告顯示屏領域具深厚技術，產品要求嚴苛且需軟硬體整合，市場進入門檻高。公司擁有完整供應鏈，深耕數十年，提供完整解決方案及客製化產品，提升客戶黏著度。

北美一家知名戶外媒體公司是星亞最大客戶，雙方合作近30年，該客戶占2024年營收比重達76%。

市場研究顯示，數位戶外廣告（DOOH）效益卓著，逾57%消費者看到後會立即搜尋或造訪品牌。美國作為主要DOOH廣告市場，貢獻星亞視覺2024年營收76%。

近期多家美國廣告巨擘宣布擴大投資DOOH，預估2023至2028年美國DOOH廣告支出年複合成長率達11%，潛力巨大。

星亞表示，為降低單一客戶依賴，該公司積極拓展產品線與客戶群。除顯示屏產品外，亦跨足建築照明大樓帷幕照明，並將客群擴展至全球建築照明事務所。