快訊

影／丹娜絲颱風過境...台南白河民宅鐵皮屋頂遭掀卡8天 長輩等不到人處理

台美關稅還沒開獎 國安基金委員會議決定續留場內護盤

定穎自結5月獲利年減少逾71% 公司：股價變動市場決定

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB廠商定穎投控（3715）14日公告因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解自結5月獲利年減少逾71%。

定穎（6251）自結5月營收14.88億元，年增加1.6%，稅前淨利9,100萬元，年減少52.4%，歸屬母公司淨利3,200萬元，年減少71.2%，單月自結每股稅後純益0.11元低於去年同期。

定穎提到，公司營運一切正常，公司於集中市場股票價格變動係由市場自由交易機制所決定，與公司並無關聯。

延伸閱讀

不畏股災驚濤駭浪 第2季台股大戶和散戶人數同步增加

連3降！5月刷卡金額3717億元 金管會：報稅遞延入帳6月有望回升

最慘5月！國銀放款驚見斷崖式下滑 金管會曝三大因素

全民權證／定穎 選價內外10%

相關新聞

台積電17日將開法說會 法人估第3季美元營收季增5%

台積電（2330）17日將舉行法說會，法人機構表示，AI需求是帶動今年下半年和明年半導體營收成長動能，預期台積電有望調高...

大立光目標價 大和砍至2,275

大立光（3008）上周公布第2季財報。由於新台幣強升影響，匯損達42.2億元，大和資本、麥格理、摩根士丹利（大摩）等三家...

致伸本季業績拚向上

受惠公共安全、專業車隊管理等AIoT應用需求推升，法人看好，致伸（4915）本季營運有望優於第2季，攀全年營運高峰，20...

達運布局多元場域

達運（6120）董事長蔡國新表示，達運不再是只賣顯示器，而是提供整套解決方案，並能真正解決客戶問題。隨著新應用逐步落地，...

廣宇礦機接單熱 挹注營收

廣宇（2328）積極轉型，強攻人形機器人之餘，也搭上虛擬貨幣大漲商機列車，尤其比特幣上周漲破11.8萬美元，創新高，推升...

研揚奪美國超商專案

工業電腦廠研揚（6579）搶攻智慧零售市場，宣布與美國系統整合商合作，研發一套以AI推論為基礎的AI自助結帳系統，順利拿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。