定穎自結5月獲利年減少逾71% 公司：股價變動市場決定

PCB廠商定穎投控（3715）14日公告因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解自結5月獲利年減少逾71%。

定穎（6251）自結5月營收14.88億元，年增加1.6%，稅前淨利9,100萬元，年減少52.4%，歸屬母公司淨利3,200萬元，年減少71.2%，單月自結每股稅後純益0.11元低於去年同期。

定穎提到，公司營運一切正常，公司於集中市場股票價格變動係由市場自由交易機制所決定，與公司並無關聯。