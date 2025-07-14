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美擬對墨國課徵30%關稅 台廠緯穎苦吞半根跌停

中央社／ 台北14日電

美國總統川普揚言對墨西哥開徵30%關稅，當地台商布局恐受到波及，包括鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達等代工廠今天股價表現低迷，其中緯穎苦吞半根跌停、收黑5.37%，失守月線。

川普（Donald Trump）再度發射貿易戰砲火，12日揚言對歐洲聯盟（EU）及墨西哥實施30%關稅，台股今天開盤後應聲走跌，人工智慧（AI）概念股熄火，終場加權指數下跌136.06點，以22614.97點作收，跌幅0.6%，成交值新台幣2712.76億元。

因墨西哥鄰近美國，加上符合「美墨加協定」（USMCA）的商品可以豁免關稅，緯穎銷往美國伺服器高達70%從墨西哥出貨。今天緯穎股價開低摜破2600元，終場重挫5.37%，收在2465元，失守5日均線、10日均線及月線。緯穎母公司緯創下挫2.09%，收117元。

鴻海計劃在墨西哥哈里斯科州首府瓜達拉哈拉附近興建超大型AI伺服器工廠，預計一年內完工，今天鴻海股價開平走低，力守160元之上，終場小跌0.62%，以160.5元作收。

其他在墨西哥設廠多年的台商包括廣達、英業達今天股價同樣收黑，終場分別下跌1.28%、0.83%，收在269.5元、41.65元。

和碩去年開始在墨西哥針對AI伺服器產線進行規劃，預計今年第3季量產，今天股價走勢震盪，終場小漲0.25%，以80.2元作收。

鴻海 緯穎 墨西哥

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