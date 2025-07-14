台積電17日將開法說會 法人估第3季美元營收季增5%
台積電（2330）17日將舉行法說會，法人機構表示，AI需求是帶動今年下半年和明年半導體營收成長動能，預期台積電有望調高今年美元營收預估，雖新台幣、關稅等短期波動仍是業績變數，但後市持續看好。
分析師表示，台積電周四將舉行法說會，揭露第2季財報結果、第3季和今年營運展望，其中，AI需求仍將帶動半導體營收成長，即便有新台幣匯率波動與關稅不確定性干擾，台積電競爭力持續優於同業。
在第2季預估方面，台積電第2季營收為9,337.8億元，季增11.2%，若以美元兌新台幣31.9元計算，約292億美元，達到公司之前預期的高標，預估毛利率預估在57~58%。
第3季展望方面，估第3季美元營收季增5%、年增30%，若新台幣持續強勢在29元或繼續升值，新台幣營收不如上季，全季影響毛利率最大是海外建廠和新製程量產增加。
在全年展望方面，將有望上調，因預估第3季美元營收季增5%、第4季美元營收持平，全年美元營收將達1,160.5億元，年成長28.8%，略高於公司預估2025年全年美元營收年增24~26%區間。目前預估2026年美元營收年增20%。
在匯率影響方面，由於新台幣每升值1%，毛利率將下降0.4個百分點，第2季升值7%影響達3個百分點以上；下半年升值幅度縮小，對毛利率的影響降低。關稅非直接負擔，但可能導致物價升、需求減。
此外，台積電先進製程提升，原本就會帶動ASP向上，但為反應物價，折舊及海外成本等因素，向客戶調漲價格是勢必會發生。
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